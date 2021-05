UMANGAZE abaningi owayengunkosikazi kaMnuz Malusi Gigaba uNksz Norma Mngoma ethi ayikho into angayenza ngoR3 000 empilweni yakhe.

UNorma uveze lokhu ngesikhathi ephendula imibuzo kwikhomishini ephenya ngokulawulwa kombuso yidlanzana ngempilo ewubukhazikhazi ayeyiphila noGigaba, asehlukene naye, okusolwa ukuthi yayixhaswe abakwaGupta.

UGigaba wayengungqongqoshe wezaseKhaya ngaleso sikhathi.

NgoLwesihlanu uNorma uchazele ikhomishini ngezindodla zemali ababenazo noGigaba eveza ukuthi unenqwaba yamasudi athengwe ngokheshi futhi wamnikeza ikhadi angakwazi ukuchitha uR100 000 ngalo ngenyanga.

Encwadini ayibhalele ikhomishini uGigaba ukuchithile lokhu wathi empeleni wamnikeza ikhadi eliyi debit futhi wayemkalele ukuthi asebenzise uR3 000 kulo ngenyanga.

Ephendula lokhu uNorma uthe: “uma ethi kwakuyi-debit card eno-R3 000...ayikho into engingayenza ngoR3 000 empilweni yami futhi uyakwazi lokho. Into engiyaziyo mina ukuthi kwakuyi-credit card. Into ayisho ukuthi uma ngilisebenzisa ngingeqi kuR100 000 ngenyanga.”

UNorma uqhube wathi kwakwenzeka ukuthi uma esemazweni aphesheya azithole esethenga isikhwama sika-R30 000 kuya kuR40 000.

“Ngakho kungamanga ukuthi lalinoR3 000. Empilweni nje ayikho into engingayenza ngoR3 000,” kusho uNorma.

Lokhu kuthuse abaningi ezinkundleni zokuxhumana kwazise kunabantu abebeziphilisa ngesibonelelo sikaR350 sabangasebenzi njengoba umnotho ukhahlamezwe yiCovid-19.

Abanye ezinkundleni zokuxhumana bathe kuyabaxaka lokhu ngoba baningi abantu abahola le mali ngenyanga kuleli abakwaziyo ukuhlanganisa.

Ngaphandle kwabo uNorma uthe nomndeni kaGigaba ubuhlomula ngezimali ababezithola kwabakwaGupta.