UKhomishana wamaPhoyisa e-Eastern Cape, uLt Gen Mene, uthe ufuna ukuthi amalungu omndeni kanjalo nomphakathi baqinisekiseke ukuthi icala lokubulawa kukaNksz Mtwa lisezandleni ezizolisebenza ngendlela efanele.

“Ngendlela esibona umphakathi ukhombisa ukukhathazeka ngayo ngaleli cala kanjalo nezinye izinhlaka zomphakathi esifundazweni sethu, siyakholelwa ekutheni kuzoba khona inqubekela-phambili,” kusho uLt Gen Mene.

[HAPPENING NOW]: EFF CCT member, Commissar Mbali Dlamini, giving direction at the march currently underway in Mthatha, led by the EFF, to demand #JusticeforNamhla #JusticeForHlehle pic.twitter.com/f1bzteDPYH

DSG @mailola_poppy says Women will render this country ungovernable if government continues to do nothing about killings of women.



WE WILL SHUT THIS COUNTRY DOWN #justicefornamhla #justiceforhlehle pic.twitter.com/eSwP53Q1Af