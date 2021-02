KUKHALWE ngesihluku samaphoyisa eSAPS abophe ubaba wobengumdlali weMamelodi Sundowns, obefihlwa ngoMgqibelo, uMotjeka Madisha.

Bekulindeleke ukuthi avele enkantolo izolo uMnuz Bethuel Madisha kulandela ukuboshwa ngemuva komngcwabo wendodana yakhe eshone engozini yemoto ngoDisemba. UMadisha ugcine ehlawuliswe uR2 500 ngecala lokuphula imigomo yeCovid-19 kuleli njengoba lo mngcwabo obuseGa-Madisha, eLimpopo kuthiwa ubuhanjelwe abantu abangaphezulu kuka-50.

Ngokwemibiko kuvela ukuthi uMadisha uqale wenqaba ukuboshwa, obekuzosho ukuthi ubezobhekana namacala amabili, kodwa leli cala ligcine lihoxisiwe. Kuthiwa abantu ababezofihlisa umndeni babeshaya phansi ngonyawo bethi ngeke aboshwe bekhona.

The one in red tshirt is Colonel Matlala. He was the one forcing for the arrest of Motjeka Madisha's parents. We end up releasing all these videos because you busy calling the Madisha family and threatening them. pic.twitter.com/diraUxtjMu

Ilungu lomphakathi ebelihambele lo mngcwabo, uVusi Ntimande, kuTwitter lidalule ukuthi amaphoyisa alinda kudlule amahora amabili ngaphambi kokubuya nezibhamu ezobopha uMadisha.

“Bakwenza lokhu beqeda ukudla, kweza amaphoyisa engingawabalela ku-25. Ahlangana nomndeni athi uphula imigomo yeCovid-19 ngakho kumele kuboshwe abazali baMotjeka, okuyinto eyawucasula kakhulu umphakathi,” kusho uNtimande.

UNtimande uthe empeleni umndeni nabahleli bomngcwabo babengekho ephutheni ngoba lwenziwa uhlu lwabantu abawu-50 ababevumelekile kwinkonzo yomngcwabo ngokunjalo nasemathuneni.

Then after they have eaten I mean the police of about 25. They approached the family for a meeting, were they said Covid 19 regulations were violated so they want to arrest Motjeka Madisha's parents. Which angered the community. pic.twitter.com/V7O8KTZYDM