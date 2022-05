793 Zulu: Amaphoyisa akwaJMPD ehlangene neSAPS ahlangane ezinkundleni zasesiteshini saseSophiatown entshonalanga yeGoli ukuzobamba umbukiso wezokuphepha ozobe usetshenziswa ukuvikela izimo ezibucayi ngesikhathi sendebe yomhlaba ka2010 English: JMPD and SAPS gathered at Sophiatown police station grounds to demonstrate on safety measures to be taken and how dangerous situations will be tackled during the confederations and 2010 world cup. 300309. Isithombe: Bongiwe Mchunu