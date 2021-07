INDODANA yowayengumengameli wakuleli, uMnuz Jacob Zuma, u-Edward, isamile kwelokuthi izofa kuqala ngaphambi kokuthi kungene amaphoyisa azothatha uyise namuhla eNkandla.

U-Edward, obekhuluma nentatheli yeSABC, uthe abakugqizi qakala ukuthi inkantolo izonquma kanjani odabeni lokumiswa komyalelo onikezwe amaphoyisa othi kuboshwe uyise namhlanje ngaphambi kwamabili.

“Asinendaba nesinqumo senkantolo ngoba siyazi ukuthi izinkantolo sezisetshenziswa njengezinkundla zebhola...umuntu owathenga ingqungquthela ye-ANC eNasrec ngo-2017 uyaqhubeka nokusebenzisa izinkantolo, esebenzisa amalungu e-ANC. Akuyona imfihlo leyo. Lokhu ngikusho njengo-Edward Zuma, kangimele umndeni wakwaZuma. Ngokombono wami, uMnuz Cyril Ramaphosa wayithenga ingqungquthela yaseNasrec. Sonke siyakwazi lokho futhi sinabo ubufakazi balokho, okuyinto ayifihlayo emphakathini. Nginesiqiniseko sokuthi usebenzisa izinkantolo ukubopha uZuma,” usho kanje.

Ngokomyalelo weNkantolo yoMthethosisekelo, uZuma bekufanele azinikele esiteshini samaphoyisa izolo, kungenjalo amaphoyisa anegunya lokumbopha.

Ebuzwa ukuthi kuzokwenzekani njengoba sisondela isikhathi sokuboshwa kukaZuma, u-Edward ushaye phansi ngonyawo, wathi namanje usathi uyise akayi ejele. Uphinde wagcizelela ukuthi akakhulumeli umndeni kodwa bazimisele ukufa ukuqinisekisa ukuthi akaboshwa uyise.

UNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnuz Bheki Cele, uthe uzoboshwa lungakapheli usuku lwanamhlanje uZuma, uma kuwukuthi iNkantolo yoMthethosisekelo kayiphenduli.

Khonamanjalo, iJG Zuma Foundation isiqinisekise ukuthi abameli bakaZuma babhalele inkantolo beyicela ukuthi imise ukuboshwa kwakhe, kuze kube kulalelwa isicelo sakhe sokuthi kuhoxiswe isigwebo asinikiwe ecaleni lokwedelela inkantolo.

The Foundation wishes to inform the Nation that a letter has been sent to the Constitutional Court to issue a directive prohibiting the execution of the Arrest Order pending the outcome of all legal processes.#WenzenuZuma