USEDLULILE emhlabeni umengameli weNational Teachers Union (NATU) uMnuz Allen Thompson.

Izindaba zokudlula kukaThompson zisabalale ngoMsombuluko ekuseni kanti kuvela ukuthi bese kunesikhathi exinwe ukugula. Umndeni kaThompson neNatu bebengakaqinisekisi ukuthi yini eholele ekushoneni kwalo mholi.

Unobhala jikelele weNatu uCynthia Barnes uziqinisekisile izindaba zokushona kwakhe ekhuluma neSABC namhlanje ekuseni.

“Usedlulile emhlabeni umengameli weNatu, siyobona umndeni wakhe manje, siyobhonga emswaneni,” kusho uBarnes.

UThompson ube ngumengameli weNatu kusukela ngo-2018, kade eyiPhini likamengameli.

Okhulumela umnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uMnuz Elijah Mhlanga uzwakalise ukushaqeka kuTwitter ezwa ngokushona kwakhe.

I am terribly shocked and saddened at the news of the passing of National Teachers Union President. Allen Thompson to me was a brother and very good friend. We worked together very well. What a loss. 😢 pic.twitter.com/J1HKipqWmg