“Ngithokoze kakholu ukubona i-video yakho ngaze ngayidlulisela phambili. Ngithe ngibona uhlu lwabafundi abazothola umfundaze ngathokoza ngibona igama lakho. Uthole umfundaze wezifundo ozikhethile, usuthathiwe, uzothola indawo yokuhlala, amathikithi e-VIP kuyo yonke imidlalo yasenyuvesi, uzothola nezimemo zemicimbi ekhethekile,” kusho uSolwazi Mamokgethi Phakeng.

Spent the weekend calling the top matriculants that applied to study at UCT to invite them to accept the VC’s Blue Carpet Scholarship Offer. One of them is Sinakhokonke from Osizweni💙![CDATA[]]>💙![CDATA[]]>💙 pic.twitter.com/TvyeEsGKIV