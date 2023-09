Ungumsunguli wenhlangano yosomabhizinisi besifazane, iSouth African Women Entrepreneurs (Sawen). Uke waba wumeluleki wezomnotho kaNkk Phumzile Mlambo- Ngcuka ngesikhathi eseyiphini likamengameli wezwe.

Ngakwezemfundo uNkk Mjoli-Mncube une BA Degree ayithole eFort Hare University, iMasters Degree in City and Regional Planning ayithole e-University of Cape Town, uke waba yingxenye yabafunde ngeFellowship in Urban Studies (Spurs) eMassachusetts Institute of Technology, e-United States of America, unePost Graduate Certificate in Engineering Business Management ayithole eWarwick University e-United Kingdom nezinye eziningi.