UKUFUNA ukushumayela ivangeli lokuthandana nokubhunga ngezingqinamba ezibhekana nabantu othandweni, ngezinye zezizathu ezenze ababhali besifazane banquma ukuthi benze umcimbi wokwethula izincwadi zabo, ondikimba yazo egxile kwezothando nokweyamane nalo kuphela.

UMBHALI wezincwadi uZanele Ngubane Isithombe: SITHUNYELWE

Kulo mcimbi ozoba se-Area Based Management, eThekwini, ngoMgqibelo ngo-11 ekuseni, kuzokwethulwa incwadi ethi Love Has No Colour kaFikile Simelane, A Piece of Moonlight kaZanele Ngubane, Ubuhlungu Bokuthanda Ungathandwa kaBongi Malishe nethi And Give Us This Day, Our Daily Hope kaLungile Dlamini.