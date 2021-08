UTHELAWAYEKA womgwaqo uN3 ngaseLion's River Interchange (exit 114) uzovalwa amahora amabili ngosuku izinsuku ezingu-17 ezizayo kusuka ngoMsombuluko.

Imenenja yokusebenza kwaN3 Toll Concession uThania Dhoogra ithe umgwaqo uzovalwa ngo-10 ekuseni kuya ku-12 emini ukuze i-Eskom izokwenza umsebenzi wokushintsha izintambo eziphakema indawo ngogesi.

Uthe umsebenzi uzoqhubeka kuze kube uSepthemba 1.

Lokhu kuvalwa komgwaqo kulindeleke ukuthi kuphazamise ukuhamba kwezimoto ikakhulu akamaloli azobe emile ngesikhathi kusavaliwe.

Uthe izimoto ezincane zizohanjiswa ngomgwaqo uR103 ibanga elilinganiselwa ku-45km.

Izimoto eziya eGoli zizongeniswa kwiHowick/Midmar Interchange (exit 103) bese kuthi eziza ngaseThekwini zona zingeniswe kwiNottingham Road Interchange (exit 132).

"Sinxusa abashayeli ukuthi behlise umoya futhi babekezele njengoba i-Eskom iqedela lo msebenzi obalulekile," kusho uDhoogra.

Amaphoyisa omgwaqo aseMpofana naseMgeni azobe egadile kukhona nabeN3TC.

