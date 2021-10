IMOTO: BAIC B40 PLUS

UMA unganakile ungazitshela ukuthi ubona iJeep Wrangler uma uqhamuka ngasezicabheni kwiBaic B40 Plus okuyimoto entsha kuleli yale nkampani yaseChina.

Uma ungena ngaphakathi ibukeka njengeMercedes-Benz G Class kuDashboard kodwa igiya lenza ihluke.

Iyimoto ongayethemba njengoba yakhelwe ukuhamba ezintabeni nasemgwaqweni oqondile. Ezintabeni ikhombise ukuba namandla ayisimanga kanti naphansi iyabambelela ngisho ujika awethuki.

Kukhona eshintshwayo nezishintshayo. Engingakuthandanga ngeshintshwayo yigiya layo okuba sengathi alingenile uma ulifaka. Nesiteringi sayo silula kakhulu.

IBaic Automotive Group yinkampani yaseChina ekhiqiza izimoto esineminyaka engu-59 ikhona. Kunefemu yayo eseCoega, eGqeberha, kanti ikomkhulu layo eNingizimu Afrika liseLinbro Park, eGoli.

INTOFONTOFO ngaphakathi iBaic B40 Plus

UMnuz Hu, oyiPhini likaMengameli kwiMarketing Operations eBAIC South Africa uthe uyaziqhenya ngale moto. Wathi unethemba lokuthi izimakethe zizoyemukela kahle futhi abantu abazimisele ukwehluka bangayijabulela.

Umbala wengaphakathi layo lihambisana nombala wemoto. Kukhona nevuleka ukhakhayi ushaywe wumoya. Ubuhle bayo buyigqamisa isezintabeni noma isesixukwini. Iphinde yajikejela i-5-slot grille eyakhiwe isuselwa kwiGreat Wall of China. InamaDaytime Running Lights (DRL) namalambu enkungu ngaphambili nasemaceleni.

Ine-reverse camera nePark Distance Control (PDC). Kwezokuphepha ungayethemba njengoba ine-Anti-lock Braking System (ABS) ne-Electronic Brake force Distribution (EBD) ne-Electronic Parking Brake (EPB) etholakala kuzona zonke izinhlobo zayo. Kwezinye kukhona i-Electronic Stability Programme (ESP), Emergency Brake Assist (EBA), Traction Control System (TCS), Hill Ascent Control (HAC) neHill Descent Control (HAC).

I-B40 PLUS inenjini engu-2.0 litre Petrol Turbo ne-2.0 litre Turbo Diesel. Kwinjini kaphethroli ifuqa amandla angu-160kW, kwekadizili ifuqa angu-110kW ne-torque engu-350Nm. Izinhlobo zayo yilezi: iB40 PLUS Diesel, B40 PLUS Petrol, B40 PLUS City, Hunter Diesel, B40 PLUS City Hunter Petrol neB40 PLUS Champion Petrol okuyiyona eseqophelweni eliphezulu.

Intengo iqala ku-R549,500 ifike ku-R629,500 ebiza kakhulu. Egaraji iphuma ne-warranty yeminyaka noma amakhilomitha angu-120,000.