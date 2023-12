INCWADI: The race to be myself

UMBHALI: Caster Semenya ABASHICILELI: Jonathan Ball Publishers UMHLAZIYI: Mpume Nzimande

"AKEKHO umuntu owake wahlanjalazwa, wanekelwa umhlaba ukwedlula mina." Ngamazwi kaCaster Semenya, encwadini ethi The race to be myself. Ukweneka obala ukuhlukumezeka kwakhe ezandleni zenhlangano ephethe ezokusubatha emhlabeni, i-International Association of Athletics Federations (IAAF). Ulandisa ngokukhula kwakhe lapho wayebizwa ngamagama futhi enziwa inhlekisa kepha uthi umndeni wakhe wamamukela ngothando enjengoba enjalo. Uthi lokho akukaze kushintshe ngisho sekubukiswa ngaye esolwa ngokuba ngowesilisa ozenza owesifazane ngemva kokuqopha umlando, nokunqoba indondo yegolide eBerlin.

Ngokusho komsubathi konke konakala ngesikhathi eqopha umlando eBerlin kwiWorld Championships, ngo-2009. Ezichaza ekhasini 2, uCaster ubhala kanje: "Ngingowesifazane, nginesibumbu kepha anginaso isibeletho. Kangiyi esikhathini kanti umzimba wami ukhiqiza izinga eliphezulu le-testesteroine okungenza ngibe nezimpawu zokuba ngumuntu wesilisa.... ngibe nephimbo lendoda... Ngeke ngiyithwale ingane ngoba anginaso isibeletho." Kafushane umgijimi unekela umphakathi isithombe sokuthi ungubani futhi umzimba wakhe usebenza kanjani nokuthi uphila kanjani. Okusobala wukuthi akazenyezi futhi uyazigqaja ngakho konke asekuzuzile yize kunezingqinamba empilweni yakhe.

Incwadi kaCaster ebilindelwe ngabomvu yethulwe ngoNovemba, ezindaweni ezehlukene eNingizimu Afrika. Indikimba yencwadi igxile ezinkingeni umsubathi aseke abhekana nazo nokuhlanjalazwa emhlabeni. Udalula intukuthelo yakhe futhi uyagonyuluka ngendlela aphathwa ngayo kwezokugijima ngenxa yendlela adaleke ngayo. Ngisho usomahlaya wakuleli uTrevor Noah, uchaza umlando wempilo yomgijimi njengesahluko okumele sisisebenzise ekutheni sibheke onembeza bethu futhi sicubungulisise ukuthi ngabe sinobuntu obunjani futhi sifuna ukwakha umhlaba onjani uma sibheka indlela esiphatha ngayo abanye abazalwe ngokungafani nathi. Akafihli uCaster ukuthi ukhule edlala nabafana futhi abanye wayebashaya abehlule.

Elandisa ngokunqoba ngo-2009, uthi ngesikhathi betheleka e-OR Tambo International, ngemva kokunqoba indondo yegolide eneminyaka ewu-18, eBerlin, wayezibuza ukuthi kungani abantu bejabulela ukuthi uyintombazane kunokuthi bathokoziswe yindondo yegolide ayinqobile? "Ngehluleka ngisho ukumamatheka ngoba ngangizibuza ukuthi kungani bengivula imilenze, ngiphenywa ngodokotela baphesheya? Behlola ubuntu bami, igazi lami futhi besabisa ngokuthi bangivale ekutheni ngigijime emqhudelwaneni ngenxa nje yokwakheka komzimba wami?" Sekuwumlando ukuthi sekube nezikhawu ezehlukene lapho uCaster eseke watholana phezulu nabe-IAAF enkantolo, kwesinye isikhathi anqobe. Uthi injongo yakhe enkulu ukulwela amalungelo abantu abanjengaye ngoba akayedwa futhi bakhona abasazozalwa.

“Namanje ngisalwa futhi anginakho ukuthula .... Ngeke ngibe nokuthula anduba noma yimuphi umuntu wesifazane agijime ngokukhululeka...,” kubhala uCaster ekhasini 301. Ngeke uzisole ngokuthenga incwadi kaCaster ethi The race to be myself. Ikhuluma ngokubekezela, ukuzethemba nokuzigqaja ngethalente lakhe aliphiwe nguMdali.