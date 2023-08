Uma ubheka iqhaza leciko elinjengoGcina Mhlophe, ekushicilelweni kwezincwadi ezixoxa ngezinekwane, uzobona ukuthi ziyakitaza yize zinakho okwethusayo.

UGcina, uqhakambisa izinganekwane njengendlela elula yokufundisa izingane ukuphimisa ngendlela efanele amabizo olimi lwendabuko. Kanti unekhono lokuthokozisa abantu abadala ngamancoko yize ephicaphica imicabango ngokuba yimbongi. Uzoyithakasela incwadi kaMlalazi, uma uthanda izindaba ezithusayo, ezinemigilingwane yesayensi.

Akalona ivukana kwezokucikoza uMlalazi, useshicilele amanoveli amathathu ethi Running with mother; They are coming, the border jumper, neqoqo lezindatshana elithi, Dancing with life: tales from the township.