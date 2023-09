Izinhlaka ezimele ukuvikela amasiko nokushintsha isinto:

KuneKhomishini eVikela ezeNkolo, amaSiko neziLimi iCommission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities neKhomishini yamaLungelo aBantu abhekelele ukusebenza nokuvikelwa kwamasiko. La makhomishini enziwa ngoba ababhali boMthethosisekelo bebona ukuthi kuzokonakala uma lungekho uhlaka oluzoqiniseka ukuthi usikompilo namasiko ethu agcina nawo ehlonishwa njengawabanye. Kodwa kuthule nje, akubonakali okwenziwa yilezi zinhlangano. Akugcini lapho, sinesiShayamthetho esenziwa isigungu sabantu abavotelwe. Iningi lamalungu aso kaliluphili usikompilo lwangempela yingakho lukhohlwa yilo uma sekumele liluqhakambise.

Siqala kuphi ukulungisa?