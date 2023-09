Akugcini lapho, kube khona umthetho obizwa ngeMatrimonial Property Act yona ewumhlahlandlela wemigomo nemibandela elawula imishado okusuke kushadwe ngayo ngaphansi kwale mithetho ebhalwe ngaphezulu.

Umgomo wokuqala obizwa nge in-community of property, lapha sithi konke okwethu, izikweleti, imali engenayo nezimpahla esizithole singakashadi noma sesishadile wokwethu sobabili ngokulinganayo.

Sibe ne-out- of community of property with accrual, yona ethi esikuthole singakashadi kuyohlala kungokwethu ngokuhlukana kodwa esikuthola sekushadiwe wokwethu sobabili, kungaba yizikweleti noma yinzuzo ukuze sonke siphume silingana ngokwengcebo. Sivale ngeyokugcina eyi-out of community of property without accrual, yona ethi gcina okwakho nami ngigcine okwami, sihlanganiswe wuthando kuphela.