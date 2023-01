Nokho, lokhu akusenzeki futhi kalisekholi isasasa ebholeni lezikole njengakuqala. Nayo iSundowns iyogcina ingasabatholi abadlali abanohlonze, ithembele kubadlali bangaphandle kuphela, okuyinto engalibulala iliqede ibhola lethu.

Lokho-ke kuphonsela inselelo iSafa ekuqiniseni ibhola lezikole nelezinhlaka ezingaphansi kwayo ukuze kutholakale abadlali abanohlonze nokuyibona abazokwenza iligi yePremier Soccer League ibuyele ezingeni eyayikulo, kuphele ukukhonya kweqembu elilodwa.

