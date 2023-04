Iningi livele lithule uma lincishwa ithuba noma isikhathi selungelo lenkululeko kanti uMthethosisekelo wethu ubeke amathuluzi amaningana okulwa nokuncishwa ilungelo. Uma kunguhulumeni olinqindayo ilungelo lakho lokukhululeka , zikhona izinhlaka zikahulumeni ezivikela ziphinde zisekele uhulumeni okhululekile wentando yabantu lapha ngibala uMvikeli woMphakathi, isikhungo iSouth African Human Rights Commission, isikhungo iCommission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, iCommission for Gender Equality kanjalo noMncwaningi Mabhuku.

Zonke lezi zinhlaka zithi, ngisho ungangaba nemali kodwa usukhathele ukuxhashazwa kudliwa amandla akho thina sizokulwela ukuze izikhungo neminyango kahulumeni kusebenzele wena.

Akugcini lapho, emphela ndaba yisenkantolo, lapho sikwazi sonke ukuya khona siyioqinisekisa futhi sicele ukuvikelwa yilabo okumele basivikele. Omunye uzokhala athi abameli bamba eqolo, akulula ukusebenza nabo. Kumele sikhumbule ukuthi kunalezo zikhungo zikahulumeni okungakhokhwa ngisho nesenti ukuthola usizo kuzona kanti nabamela abahlwempu iLegal Aid South Africa bakhona ukuletha izinsiza kusebenza zomthetho ebantwini.