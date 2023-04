ISIHLOKO: The lost prince of the ANC: the life and times of Jabulani Nobleman ‘Mzala’ Nxumalo UMBHALI: Mandla J. Radebe

ABASHICILELI: Jacana Media UMHLAZIYI: Mpume Nzimande ITHOLAKALA: Exclusive Books, Takealot, Amazon

UBUHLAKANI nesibindi sokulwela imibono yakhe uma kudingidwa ezenhlalakahle yabamnyama, nezepolitiki kwamenza wahlonishwa ngontanga yakhe esemncane. Wayengomunye wamaqabane okwakubhekwe ukuthi abambe iqhaza elibonakalayo kwezombuzaswe ngemva kokuvulwa umlomo kwezinhlangano zepolitiki ngoFebhuwari 2, 1990. Yingakho kwagadla kwezwela ukushona kukaJabulani 'Mzala' Nxumalo, ngoFebhuwari 22, 1991, ngemva kokugula isikhashana eLondon, e-UK. Encwadini The lost prince of the ANC: the life and times of Jabulani Nobleman Mzala Nxumalo, kuningi okunekwa ngumbhali uMandla J. Radebe, ngeqhaza lakhe kwezomzabalazo. Ubalula uxoshwa kwakhe esikoleni sabahlala ngaphakathi eBethel College, exoshwa eDlangezwa High, ebayingxenye yabasusa uthuthuva eNyuvesi uNgoye, agcine ngokweqa kuleli ngemva kwezibhelu zango-1976. UMzala waduma ngesikhathi ebhala incwadi eyasusa umsindo ngoMntwana wakwaPhindangene, inkosi uMangosuthu Buthelezi, ethi Gatsha Buthelezi: Chief with a double agenda. UButhelezi wathatha izinyathelo zomthetho egxeka ukuthi incwadi idicilela phansi isithunzi sakhe nesomndeni wakhe futhi engafuni ukuba idayiswe.

Le ncwadi engempilo kaMzala, iqukethe ulwazi oluqoqwe nguSolwazi Radebe, ngokuxoxa nabangani, amaqabane, izelamani zakwabo nosopolitiki ababefunda futhi bemazi. Wabayisishoshovu ekhula, ephekwa yizimfudiso zabazali bakhe zokulwa nobandlululo. Wafikelwa ugqozi lomzabalazo ngenkathi efunda eNyuvesi oNgoye, nangezibhelu ngo-1976. Weqa umngcele waseSwatini, wajoyina i-ANC waba yingxenye yabantu abasha ababaleka eNingizimu Afrika, ngemva kwezibhelu. Waqhubeka nasekudingisweni egqugquzela abanye ukuthi badube ukudla ngoba sebekhathele ukuhlala bengenzi lutho, befuna ukuqeqeshelwa ukuba ngamasosha oMkhonto weSizwe. Kuyishwa, ukuthi washona eneminyaka ewu-35, kusekuningi ayengakwenza.