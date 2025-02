In-Community of Property: Imali engenayo yakho, izikweletu zami nezakho zihlanganisiwe.

Out of Community of property with accrual: Konke esikuthole singakashadi kungaphandle kwefa kodwa esikuthole sesishadilie okwethu. Uma kuhlukaniswa kuyobhekwa ukuthi ubani okwakhe okukhuphuke kakhulu, bese kukhokhelwa yena.

Out of community of without accrual: Lapha sithi okwami, okwami kanti nokwakho okwakho, into esihlanganisile uthando nobumnandi qha.