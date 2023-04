ISIHLOKO SENCWADI : The future of leadership is collegiality

UKUBAMBISANA nokwesekana kwabantu abasebenza ndawonye kuwukhiye wokulawula kahle. Kuyasiza ekuqinisikiseni ukuthi nenqubekela phambili kwezokuphatha emsebenzini. Yinkolelo kaMike Teke, umbhali wencwadi ethi The future of leadership is collegiality, onesipiliyoni kwezokuphatha nokuhola abasebenzi ezinkampanini ezehlukene.

IMIBHALO yamanoveli axoxa ngobugebengu futhi asabisayo ivamisile ukusebenzisa indlela ehlukile yolimi, akukhathalekile ukuthi yisiNgisi noma yisiZulu. Kunezincwadi ezikuthatha zikubeke ngokomqondo, okuthi uma uyifunda ungakwazi ukuyibeka phansi ngenxa yokuthi usuke uthathekile futhi umagange okuthi wazi isiphetho. Umbhali uKamil Naicker, ucwaninga ngamanoveli agxile ebugebengwini, abhalwe ngemuva kokugotshwa kwemibuso yamakholoni.

Encwadini ethi Return to the Scene of the crime: the returnee detective and postcolonial crime fiction, uKamil uhlaziya imibhalo yabalobi abehlukene. Phakathi kwabo kubalwa uKazuo Ishiguro, owaloba incwadi ethi When we were orphans; ekaGilian Slovo ethi Red Dust nezinye