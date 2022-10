AZANA

Kulindeleke ukuthi kutheleke izitatanyiswa zabesifazane ziswenke ngezingubo zikanokusho zihlobe nemiqhele namateki bese abesilisa bahlobe ngamasudi ahambisana namateki. Izithameli kulindeleke ukuba zingagcini ngokuzitika ngomculo kodwa zibe mdibi munye nosaziwayo abehlukene. Kuhlelwe ukuthi baqhudelane ngaphansi kweminxa ewu-19 futhi abaqokwe kuyo ngabatonyulwe ngamalungu omphakathi. Phakathi kwabesifazane abaqokwe kakhulu kubalwa uDJ DBN Gogo, Nomfundo Moh noPabi Cooper.

SIMMY

Ngaphandle kokuthi amaciko atholene phezulu emkhakheni weBest Artist of the Year, nakoweBest Song of The Year kodwa uDBN Gogo uqokwe emkhakheni weBest DJ of The Year, kwathi uPabi Cooper waqhathwa koweSampra Amapiano Artist of the Year, kanti uNomfundo Moh ungene nakwiKaya959 Afro Pop Artisr of the Year.

Kwabazoklonyeliswa ngezindondo ezibizwa ngeMosadi in Business Achievement Award ngoDineo Ranaka weLuvdr Beauty, uDJ Zinhle we-Era, Hair Majesty& Boulevard Rose noLerato Kganyago weFlutter by LKG ne-Otarel.