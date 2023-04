Iminxa ingu-24, okubalwa kuyo iSampra Amapiano Artist of the Year (okuwumklomelo owawinwa wuBoohle nyakenye), Kaya959 Afripop Artist of the Year (Phumla Music), Sofnfree Dance Artist of the Year (Lizwi), AC Wines Jazz Artist of the Year (Zodwa Mabena), Samro Songwriter of the Year (Skye Wanda) neminye.

Lo mncintiswano wezindondo osungulwe nguHloni Modise-Matau, usanda kwamukela abaxhasi abasha iNando's, ezoseka umkhakha we-Emerging Artist of the Year.

Ngokusho kwesitatimende esithunyelelwe abezindaba, abakwaNando's bazobambisana neBridge For Music ukuqoka amaciko amahlanu azodlana imilala kulo mkhakha.