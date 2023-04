Lawa maqhawe asemikhakheni ehlukene ahlonishwa ngaphansi kohlelo lweNational Orders, okuyindondo ekhethekile ekhishwa ngumengameli kuleli, ukuhlonipha ngayo abasemikhakheni ehlukene.

Umcimbi uzoba ngo-Ephreli 28 nonyaka.

Kuwona kukhona iminxa okubalwa kuyo i-Order of Mendi for Bravery, the Order of Ikhamanga, the Order of the Baobab, the Order of Luthuli, the Order of Mapungubwe ne-Order of the Companions of O.R. Tambo.