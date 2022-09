“Kuyajabulisa ukuqokwa futhi yinto ebengingayilindele. Angazanga nokuthi ngiqokiwe kodwa yinto enhle kakhulu ngiyakujabulela. Yinto ejabulisayo lena futhi ngiyathemba ukuthi bazokwenza ubulungiswa kuwine abantu okumele bawine,” kusho uZakes.

Uqokwe eminxeni emine - owe-Artiste of the Year, Best African DJ, Best Artiste Duo or Group in African Electro novotelwayo weBest Male Artiste in Southern Africa.

Ukuvota kuzoqala ngeSonto kwi-website yama-Afrima ethi www.afrima.org futhi kuzovalwa ngoDisemba 10 ngaphambi komcimbi.