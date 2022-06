Le minxa ngoweRecord of the Year (ROTY), Music Video of the Year (MVOTY) neSAMPRA Artist of the Year (AOTY).

Kwabaqokiwe uDJ Maphorisa uzihola phambili ngokuqokwa kakhulu njengoba igama lakhe livela amahlandla amathathu.

Uqokwe ngezingoma azenze noKabza De Small ezithi Abalele ne-Asibe Happy, iBanyana ayishaya noTyler ICU, Daliwonga, Sir Thrill noKabza De Small kanjalo nethi Izolo okukhona kuyo uTyleeer ICU, Mpura, Daliwonga noVisca.