NJENGOBA ngoMgqibelo kuqala umkhankaso wokuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane, kuzokhonjiswa umdlalo olwa nalesi sihlava iThe Voice In The Paints eThe Hexagon Theatre, eMgungundlovu ngoDisemba 1 no-2 kusukela ngo-7.30 ebusuku.

“Ngalo mbukiso osasikeshi ngiveza ukukhala kwabesifazane, kokunye abakuvezayo, kwezinye izikhathi abafa nakho ngaphakathi. Kwesinye isikhathi baba khona abazama ukusiza. Okubaluleke kakhulu wukuthi kulo mbukiso wobuciko wasesiteji ngiveza nokukhala kwabesilisa ngesihlava esibhekene nabesifazane, ikakhulukazi njengoba umkhankaso we-16 Days Of Activism For No Violence Against Women And Children usuqalile futhi uvame ukusola abesilisa. Okuhle ukuthi isiqubulo salo nyaka sigqugquzela ubumbano kwabesilisa nabesifazane, engikubona kubalulekile ukuthi amaciko akuveze lokhu”, kuphawula uLithakazi ongumdidiyeli weThe Voice In The Prints.