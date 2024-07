UNkwanyana uthe emanonini kaGumede azowacaphuna kubalwa elithi Faces and Places, Down South, When Days Are Dark Friends Are Few, Mantombi nelithi Alone In A Strange Place.

Uthe ngeke agcine ngezikaGumede kuphela kodwa nezakhe uzozidlala.

"Bazozwa izingoma ezintsha esengizibhalile ngibophele ibhendi ebumbene enabadlali bezinsimbi abalishumi. Ngizobuye ngibadlalele nesazenza kwiStax esingaziqophanga. Kuzobe kuyi-Afro jazz emnandi engizoyifaka kwi-albhamu engizoyiqopha."