UKUBA sothandweni nomuntu obemhlukumeza, ngesinye sezizathu ezenze ukuthi umculi weR&B kuleli, uMoneoa Moshesh-Sowazi, ashiye phansi emculweni. Ikhuluma ohlelweni i-959 Breakfast Show kwiKaya FM, le ntokazi yodumo lwengoma ethi More Than You nethi Isibhanxa, ithe owayeyisoka layo wayicekela phansi impilo yayo.

UMoneoa waqala ukwaziwa ngomucu owawuthi I'sbhanxa noPretty Disaster. Ube eselingisa indawo ka-Eve Msomi noSdumo Mtshali efilimini ethi Back of the Moon nekaTsiki emdlalweni weTV, osihloko sithi The Road.Ema-albhamini awakhiphile kubalwa ethi Coming From Going To, Ndim Lo neZiph' Inkomo.

Uke waqokwa kumaWorld Music Awards ngo-2014 nakumaSouth African Music Awards (Sama) ngo-2015.