Abalandeli nabathandi bomculo we-Hip Hop basigxeke kakhulu isenzo sokuputshuka kwencwadi yokugcina kaRiky Rick. URiky Rick ogamalakhe langempela uRikhado Muziwendlovu Makhado kuthiwa ushiye izincwadi ezimbili, eyodwa ayibhalele umkakhe nenye ayibhalele izingane zakhe.

Lezi zincwadi ezitholwe ngelinye lamaphephandaba angeSonto, kuthiwa ziputshuzwe omunye wabasondelene nomufi.

Encwadini ayibhalele umkakhe, uRiky Rick uveze ukuthi ubuhlungu bukhulu kakhulu, kodwa akafuni umkakhe azisole ngompilo enzima abeyiphila. Uthi umnike uthando olwedlulele ngakhoka angazisoli ngalokhu. Uthi akaqhubeke nokuphila impilo yakhe, angakufihli ukukhanya abemnika kona nsukuzonke.

Kuthiwa kule ncwadi, lo mrepha obethandwa kakhulu nangesitayela sakhe sokugqoka

“Ngiyaxolisa ngokuba ngumuntu ozinikelayo kodwa ubuhlungu engibuzwayo bukhulu kakhulu ukuthi ngingabhekana nabo. Amazwi ekhanda lami awakaze aphele.

Ngifisa sengathi ngabe nginamandla kodwa anginawo. Ngicela ungixolele. Ngikuthanda kakhulu. Jabula. Mamatheka. Konke kuhamba kahle manje,” ifundeka kanje incwadi yakhe.

Incwadi yesibili ayibhalele izingane zakhe, uqale ngokuxolisa kwindodana yakhe, ebifuna ukufana naye, wayinxusa ukuba iqhubeke nokwenza ekuthandayo.

“Ngobusuku obudlule uMaik uthe ufuna ukufana nami. Hhayi kangcono ngomqondo wokuphumelela okungenamsebenzi, kodwa ngokukhetha indlela efanele inhliziyo yakhe.

“Landela okuthandayo ndodana. Umhlaba wakho mkhulu kunanoma yini ongayicabanga. Ngiyakuthanda !!,” kubhala yena.

Uqhubeke wabhalela nendodakazi yakhe uJordan. “UJordan, uyinto enhle kakhulu eyake yenzeka empilweni yami. Ungifundise okuningi ngempilo. Ngiyabonga ngokuba muhle kimi.

Ngiyabonga ngokuba ngumuntu ongikhuthazayo. Ngiyakuthanda. Ngiyaxolisa. Hlalani nisondelene. Nithandane. Ngicela ungazisoli. Angikwazi ukubuthwala ubuhlungu. Ngiyakuthanda.”

Abathandi bomculo wabo bathathele ezinkundleni zokuxhumana beveza ukungenami ngobuxoki obenzekile ukuba kuputshuke le ncwadi ngoba iyinto ekhethekile eqondene nomndeni wakhe ngqo.

releasing ricky’s letter was such a invasion of privacy

taking it to tabloids and making it headlines is disrespectful to the third degree💔![CDATA[]]>💔 — Anele Kunene (@Stallionnellie) February 27, 2022

Now who leaked Ricky's suicide letter. What a violation of privacy! Moms umuntu eselele bengeke akwazi ukthola iPrivacy ? — St. Bleu💙![CDATA[]]>🖤 (@AndyKunene_) February 27, 2022