UKHOLELWA ekutheni uwushintshile umkhakha wehip-hop, uBig Zulu, okuvele izindaba zokuthi uqokwe emikhakheni eyishumi emcimbini amaSouth African Hip Hop Awards obungoMsombuluko ebusuku.

UBig Zulu uqokwe emikhakheni okukhona kuwo iSong of the Year nala eqokwe khona ngezingoma ezintathu, kube yiBest Collaboration la aphinde aqokwa khona ngezingoma ezintathu, wase eqokwa ku-Album of the Year, Best Male, Best Video neMVP.

Kuwona lo mcimbi kube sekumenyezelwa ukuthi uzohlonishwa ngendondo Ubuntu Activism kuwona lo mcimbi.

“Mina ngifika kulo mkhakha, abantu bebengakholelwa emculweni engiwenzayo. Abanye bebengitshela ukuthi indlela umculo wami oyiyo ungathi umaskandi, ngakho ngeke ngize ngibe negama ku-hip hop futhi ngimosha lolu hlobo lomculo ngokucula ngolimi lwesiZulu oluqinile. Lokho ke kungenze ngangaphelelwa ngamandla kodwa ngakholelwa ekutheni ngizokwenza engikholelwa kukhona, buka manje ngikuphi,” kusho uBig Zulu.

Uthe ujabule kakhulu ngokuqokwa emikhakheni emingaka kulo mcimbi ngakho manje sekudingeka basebenze.

“Abalandeli bami engibabiza ngeNkabi Nation yibona abangibeke la ngikhona manje. Ithimba engisebenza nalo lisebenze kanzima nalo ukuthi sifinyelele la sikhona manje. Okumele sikwenze ukuthi siqhubeke nokusebenza kanzima bese ngicela abantu ukuthi bangivotele lezi zindondo ngibuye nazo zonke, njengoba le yokuqala sesiyitholile ekubeni singakaqali nokuvota,” kuphetha yena.

Kulo mcimbi ingu-9 imikhakha ezovotelwa, okukhona kuyo iSong Of The Year, Best Collaboration, Best Video, Best Male, Best Female, Best Radio Show, Best Remix, Artist of the Decade neBest International Act.

Ukuvota sekuvuliwe nokuyoze kuvalwe ngoNovemba 26.

Umcimbi omkhulu uyoba ngoDisemba 4.