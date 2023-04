ISILILO siqhuma phezulu kumagumbamane omhlaba ngokudlula emhlabeni kweciko elaliyisishoshovu somzabalazo wabantu abamnyama eMelika, uHarry "King of Calypso" Belafonte. Ongumkhulumeli kamufi, uKen Sunshine, utshele iphephandaba laphesheya kwezilwandle, iThe New York Times, ukuthi leli qhawe lidlule emhlabeni emzini walo oseManhattans ngoLwesibili. UBelafonte (96) wazakhela udumo eNingizimu Afrika nge-albhamu ayiqopha noMiriam Makeba eyayisihloko sithi An Evening with Belafonte/Makeba ngo-1965.

UHARRY Belafonte noMiriam Makeba emuva kokuhlabana ngendondo kumaGrammy Awards Isithombe:ESIGCINIWE

Leli cwecwe lenza uMiriam waqopha umlando ngokuba wumculi wokuqala wase-Afrika jikelele ukuhlabana ngendondo kumaGrammy Awards ngo-1966. Yayinamanoni ayethi Hush, Hush (Thula Thula), In The Land of the Zulus (KwaZulu), To Those We Love (Nongqongqo), Ndodemnyama Verwoerd, Give Us Our Land namanye ayehlabahlosile.