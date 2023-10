Kunamanoni amaningi awaqambe ngokubambisana nezingwazi zako-UK, Sweden naseDenmark. Ngo-2017 wakhipha umucu wakhe wokuqala owawuthi Right Beside Me kwathi ngo-2020 wakhipha i-albhamu eyi-EP esihloko sithi When I Grow Up. UNtombie usebenzisa umculo wakhe ukukhuthaza nasekuthokoziseni abantu abasha nabesifazane. Ingxenye yenzuzo ayothola ngomculo wakhe unikela ngayo ezinhlelweni zokufukula umphakathi zeStar for Life Organisation. Usanda kukhipha i-video yomucu wakhe osihloko sithi Our Song.