U-Amala Ratna Zandile Dlamini odume kakhulu ngelikaDoja Cat, ungomunye wabaculi abahlabane ngendondo emcimbini wamaGrammy Awards, izolo.

UDoja Cat, okwavela eminyakeni emibili eyedlule ukuthi uyindodakazi yomlingisi wakuleli uDumsani Dlamini, owayelingisa indawo kaChester kuYizo Yizo, uthole indodo ye-Best pop duo/group ngengoma ethi, Kiss Me More, ayenze noSZA.

U-SZA ubhale enkundleni kaTwitter ukuthi baqophe umlando izolo, ngokuba ngabesifazane bokuqala abamnyama ukuwina indondo ye-Best Pop Duo.

SZA & Doja Cat are the first black women EVER to win "Best Pop Duo" at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/WU4IxLlxDp