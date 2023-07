"Sekusemthethweni, uqinisekisiwe umcimbi owengeziwe," kuphetha uTamia.

UTamia uqale ukunandisa kuleli eGrand Arena Grandwest, eCape Town ngoMsombuluko. Uzodlulela eDurban ICC, eThekwini ngoLwesihlanu bese imbenge beyiphothula eSunBet Arena, Time Square, ePretoria ngoMgqibelo neSonto.

UTamia uzakhele udumo ngamanoni athi So Into You, Stranger In My House, Almost, Missing You nelithi Who Do You Tell. Kule micimbi uzobe ebhulelwa amazolo ngumculi wodumo kuma-Idols SA, uLloyiso.