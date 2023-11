"Le khonsathi ihlanganise konke. Ngimema bonke abathandi bomculo nezemidlalo bazojabula nami."

UBongani, owasebenza kakhulu noSipho Gumede, udume ngamanoni athi Song For Mandla, Moments To Remember, Song For Sipho Gumede neTalking Fingers.

Ngaphandle kwalokho kulindeleke ukuba aphinde akhumbuze abalandeli beqhawe lakhe, uGumede, ngezingoma ezithi When Days Are Dark, Friends Are Few, Mantombi nezinye.