Inoni labo elalithi Boys B Boys yilo elabadumisa umhlaba wonke. Ezinye izingoma ezachaza abantu abaningi bezinhlanga ezahlukene ngezithi My Love, My Life, My Everything, Hold You In My Arms, Enjoy, Never Never nezinye. U-Alex uthe uMarc ushiye emhlabeni indodana nendodakazi.

Kosaziwayo ababhonge emswanini kubalwa uMzwakhe Mbuli, Vicky Sampson, Tronix Modiba noTimothy Moloi. Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela zingakaphothulwa izinhlelo zokufihla umufi.