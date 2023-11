Nakuba kunjalo, uMakhadzi uhluleke wencama kwiBest Music Video nakwiBest Female Artist, ahlulwe kuyo ngu-Tyla wodumo lwengoma ethi Water. UMaster KG udle umhlanganiso emunxeni weBest Music Producer of the Year, lapho ehlule ngisho noDJ Maphorisa. Omrepha bakuleli, uNasty C noK.O. babuye beshwiba izandla emuva kokunenebulwa kwiBest Hip Hop/Rap Artist ngu-Iba One.

UHarmonize ukuphindile kwiBest Artist of the Year ngesikhathi ebhangqa ngamakhanda uTyler ICU wakuleli, Davido, Burna Boy, Tiwa Savage, Wizkid, Yemi Alade noDiamond Platnumz. UTyle ICU uphinde wahlangabezana nezimbila zithutha nakwiBest Male Artist noWizkid, Davido, Harmonize noDiamond Platnumz njengoba bexetshulwe kabuhlungu nguBurna Boy.

Ingoma kaTyler ICU & Tumelo ZA ethi Mnike ihlulwe ngekaSelena Gomez kwiBest Song of The Year. Icwecwe likaNomfundo Moh elithi Ugcobo nelikaVusi Mahlasela noNorman Zulu elithi Face To Face, akhale ngaphansi kweliDavido elithi Timeless kwi-Album of The Year.

UJah Prayzah uzidlele amahlanga kuFocalistic noYoung Stunna kwiBest Male Artist (East/South/North Africa). UKelly Khumalo noDJ Uncle Waffles bashwebiswe wuGemma Griffths kwiBest Female Artist (East/South/North Africa).

Usomahlaya wakuleli uLoyiso Gola akawinanga ku-Ay kwiBest Comedian. UNtokozo Mbambo obemele abakuleli kwiBest Gospel Artist uphucwe iqatha emlonyeni nguDeberah Lukalu. Izintokazi zakuleli, uMihlali Ndamase, Sarah Langa noKefilwe Mabote bahlulwe nguSantiago Matias kwiSocial Media Influencer of the year kanjalo noLasizwe uqunjwe phansi ngusomahlaya waseBotswana, uWilliam Last KRM kwiDigital Content Creator of the Year.