KUQALILE namhlanje ukumenyezelwa kwabaculi abaqokwe emcimbini amaMTV Africa Music Awards (MAMA’s), azoba seKampala, e-Uganda, ngoFebhuwari 20.

Lo mcimbi oke wangaba khona iminyaka emine, osuzoba khona ngenyanga ezayo uzobe ungowesikhombisa.

Iminxa okukhona kuyo oweBest Collaboration, Best International, Personality of the Year, Best Alternative Act, Best Fan Base Award neSong of the Year izomenyezelwa esiteshini sakwaMTV Base (channel 322).

Ngokwesitatimende esithunyelelwe abezindaba kuvela ukuthi abantu bangaqhubeka nokuvotela izintandokazi zabo kulo mcimbi.

“Lena yiminxa yokugcina ezomenyezelwa bese abantu bevota size simemezele usuku okuzovalwa ngalo. Siyabonga ngamavoti alokhu engenile kuyacaca ukuthi abantu bese bewukhumbule umcimbi ngakho nathi sijabule kakhulu ngokuthi ubuye. Siyathemba ukuthi uzoba yilokhu abantu abebekulindele yonke le minyaka ungekho,“ kuchaza isitatimende.

Uhlu lwabaculi abaqokiwe lumi kanje:

Best Female

Simi (Nigeria)

Sheebah (Uganda)

Sho Madjozi (South Africa)

Busiswa (South Africa)

Yemi Alade (Nigeria)

Soraia Ramos (Cape Verde)

Tiwa Savage (Nigeria)

Burna Boy (Nigeria)

Innoss’B (Democratic Republic of Congo)

Kabza De Small (South Africa)

Harmonize (Tanzania)

Fireboy DML (Nigeria)

Master KG (South Africa)

Rema (Nigeria)

Artist of the Year

Burna Boy (Nigeria)

Calema (São Tomé and Príncipe)

Diamond Platnumz (Tanzania)

Master KG (South Africa)

Davido (Nigeria)

Tiwa Savage (Nigeria)

Wizkid (Nigeria)

Best Hip Hop

Nasty C (South Africa)

Suspect 95 (Cote d’Ivoire)

Khaligraph Jones (Kenya)

Kwesi Arthur (Ghana)

NGA (Angola)

OMG (Senegal)