INingizimu Afrika ivuke ngezindaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni kukasaziwayo wakuleli ongaconsi phansi kubalandeli bakhe.

Abantu baqale ukusola ngombhalo awufake enkundleni uTwitter ngokusa kwanamuhla. Kuthe kusenjalo kwabonakala osaziwayo abafana noJulius Malema, Robert Marawa nabo befaka izinhliziyo ezihlephukile nokubonisa ukuthi kukhona okungahambi kahle.

We love you my man; we did not listen to your loud whisper. We thought we still had time, and unfortunately, we are now too late to intervene. 💔![CDATA[]]>💔![CDATA[]]>💔 pic.twitter.com/9Tj5otfYwv