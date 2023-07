U-Ayanda Melansi waseLamontville, nosesebenza kwiGagasi FM, ungene emkhakheni we-Entertainment Radio Producer of the Year.

KwiBest Traditional Artist of the Year, kuqokwe uDrBuselaphi Buthelezi-Gxowa wakwaNongoma.

ULwah ubuye watonyulwa naseqoqweni lweSong of the Year, ngenoni elithi Ithuba.

NeSolezwe alilincinyane ngoba kuqokwe uNokubongwa Phenyane waseVryheid, omele izintatheli zabesifazane ezibhala izindaba zezokungcebeleka zaseKZN, emunxeni we-Entertainment Journalist of the Year.

UNey The Bae waseNewcastle, uqhathwe nabanye ozakwabo bakwezinye izifundazwe kwiHip Hop Artist of The Year. USimmy waseBanjeni, eMsinga, noSkye Wanda waseChesterville, bangene emkhakheni weDance Artist of the Year.

UNtokozo Mbambo waseMlaza, usethubeni lokukhala amuke nendondo yeGospel Artist of the Year. Umlingisi wodumo kuMkhokha neDurban Gen, uNelisiwe Sibiya, waseShowe, ududulana nozakwabo kwiSocial Media Influencer of the Year. KwiPop Artist of the Year elakwaMthaniya limelwe nguHolly Rey, waseWestville. Indodakazi yeHhashi Elimhlophe, uNtombee Mzolo waseMpangeni, kwesakwaBiyela, ungene koweMusic TV Show Presenter.