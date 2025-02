U-Ebony waqala ukubeka induku ebandla emculweni ngeminyaka yo-1980. Waqala ukuzakhela udumo emculweni ngenoni elalithi I Need Somebody ngo-1984, nelithi I Don’t Need You / Ooh La La Hop ngo-1987.

Ezinye izingoma zakhe ezingasoze zalibaleka ngezithi Just The Two of Us, Ice Cream Man, We All Learn From Mistakes, Reggae Never Dies nezinye.

Lesi sihlabani asigcinanga lapho kodwa sabuye saphelezela izinkakha ze-Afro jazz, iStimela ngoba sasiyingxenye ye-albhamu yeStimela yango-1993 eyayisihloko sithi Are You Ready.