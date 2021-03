UHALALISELWE ngabantu abahlukene umrepha u-Anatii emuva kokuthi ingoma kaBeyonce, angomunye wababhali bayo, ihlomule ngendondo yamaGrammy ngeSonto ebusuku.

Le ngoma iBrown Skin Girl uBeyonce acula kuyo noSAINt JHN, Blue Ivy Carter noWizkid ithole indondo yeBest Music Video.

Ngokwe-website yamaGrammy, lo mklomelo utholwa umculi, umqondisi we-video nomdidiyeli we-video okuyinto equbule indida kwabaningi njengoba bekholwa ukuthi naye kumele ngabe uwutholile umklomelo kodwa ngokwamaGrammy yena akatholi indondo.

Yize kunjalo kodwa osaziwayo nabanye babantu bakuleli bahalalisele u-Anatii ngokuhlomula kwengoma angomunye wababhali bayo.

Phakathi kwabamhalalisele kubalwa iqembu lo DJ abangamawele iMajor League DJz, umrepha uCassper Nyovest nabanye.

IBrown Skin Girl etholakala kwi-albhamu eyaqoshwa nguBeyonce iThe Lion King: The Gift, yake yahlomula ngomklomelo weThe Ashford & Simpson Songwriter’s Award kumaSoul Train Music Awards ayese-United States of America ngo-2019.

U-Anatii ophinde abe ngumdidiyeli ugqame kakhulu ngokusebenza no-AKA bekhipha ngokuhlanganyela i-albhamu ethi Be Careful What You Wish For futhi wenze nezingoma okubalwa kuzo iThe Saga ne Jump ayishaya noCassper Nyovest noNasty C.

AmaGrammy, obekungaka-63 kulo nyaka, abephethwe ngusomahlaya wakuleli uTrevor Noah.