"Njengenjwayelo sikubheke ngamehlo abomvu ukuhlela umcimbi osezingeni eliphezulu walezi zihlabani zomculo. Sinxusa umphakathi ukuthi usheshe uzitholele amathikithi ngokuphazima kweso ukuze kugwenywe indumalo," kuphetha uGlen.

Uchungechunge lwamakhonsathi eBoyz II Men aqale eGrand Arena Grandwest, eCape Town, ngoLwesibili. Namhlanje nangoLwesine, iBoyz II Men inandisa eSunbet Arena Time Square ePitoli. NgoMgqibelo, amabombo azobheka eNorth West njengoba inandisa eSunCity Superbowl, ngaphambi kokutheleka eThekwini ngeSonto.

IBoyz II Men eyakhiwe wuWanya Morris, Nathan Morris noShawn Stockman, izakhele ugazi emhlabeni wonke ngamanoni athi End Of The Road, I'll Make Love To You, On Bended Knee, Water Runs Dry, One Sweet Day, It's So Hard To Say Goodbye, A Song For Mama, Hey Lover, Doin' Just Fine, In The Still Of The Night, Thank You In Advance, Can You Stand The Rain namanye.