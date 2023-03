ZOFA izinsizwa kusale izibongo. Kuzokwenzeka kanjalo ecikweni lakuleli elisanda kubulawa uKiernan "AKA" Forbes. Umrepha ubahola phambili abaculi ngokuqokwa kaningi emcimbini wokuhlonishwa kwamaciko i-17th Metro FM Music Awards, ozoba ngoMeyi 6, eMbombela Stadium, eMpumalanga. U-AKA, owabulawa ngesihluku ngesikhathi edutshulwa ngoFebhuwari 10, nonyaka eThekwini, uqokwe amahlandla ayisithupha emkhakheni ehlukene. Phakathi kweminxa aqokelwe kuyo kubalwa, oweBest Song, Best Artist, Best Collaboratio, Best Hip Hop, Best Male noweBest Music Video, ikakhulu ngenoni elithi Lemons (Lemonade).

SJAVA Kanti umrepha uzotholana phezulu nomculi waseBergville, uJabulani "Sjava" Hadebe, oqokwe eminxeni eyisithupha ngamanoni athi Isibuko, ne- Isoka. Kayisalanga ngaphandle iBig Nuz, eqokelwe eminxeni emithathu okubalwa oweBest Duo/group, Best song of the year, noweBest Kwaito/Gqom song ngenoni elithi Ngeke. Leli qembu lisanda kushiywa yilungu eligqavile uMampintsha. BIG NUZ Umphathi weMetro FM, uKina Nhlengethwa, uthe ukuqokwa kwabaculi kuyizinkomba zokuthi ukusebenza ngokuzikhandla kwabo, akuzitshiwe. Uthe benze isiqiniseko sokuthi ubulungiswa buyenzeka futhi wanxusa amaciko ukuba aphumele emphakathini ayonxenxa amavoti.

K.O Kweminye iminxa kuqhathwe kanje: Song of the Year K.O-Sete

AKA -Lemons (Lemonade) Konke & Musa Keys -Kancane Aymos -Fatela

Big Nuz -Ngeke Kabza De Small -Khusela Betusile Mcinga -Ngena Noah

Gaba Cannal -Healer Ntliziyo Yam Sjava -Isoka Wanitwa Mos -Sofa Silahlane

Best Afrosoul-Pop Sjava -Isibuko Zuko SA - Andikalibali

Brenda Mtambo -Enza Kwenzeke Inkabi Nation -Voicemail Mlindo The Vocalist -Lindokuhle

Best Amapiano Song Deep London -Hamba Wena Gaba Cannal -Healer Ntliziyo Yam

Kabza De Small -Khusela Daliwonga -Abo Mvelo Wanitwa Mos -Sofa Silahlane

Artist of the Year K.O -Sete Wanitwa Mos -Sofa Silahlane

AKA -Lemons (Lemonade) Nomfundo Moh -Izibusiso Sjava -Isoka

Best Jazz Album Linda Sikhakhane -Isambulo Nduduzo Makhathini -In The Spirits of Ntu

Spartz -Awake Best New Age R&B Artist Manana -Patiently

MOE -Me Ever After ThandoNje -Our Story: Untold Venom & Shishiliza -uThando

Zadok -Othanda Mina Best Collaboration Song AKA feat. NastyC -Lemons (Lemonade)

K.O feat. Young Stunna & Blxckie -Sete Kususa, Argento Dust & Zakes Bantwini -Asanda Aymos feat. Ami Faku -Fatela

Sjava feat. Q Twinz & Mzukulu -Isoka Best Duo or Group Mafikizolo -Kwanele

Big Nuz -Ngeke Mellow & Sleazy -Wenza Kanjani Kwesta and Kabza De Small -Mrholo Wayizolo

Inkabi Nation -Voice Mail Best Female Artist Nomfundo Moh -Izibusiso

Makhadzi African -Queen 2.0 Simmy -Hlelo Brenda Mtambo -Enza Kwenzeke

HLE -You're The Worthy One Best Gospel Album Dumi Mkokstad -The Over Flow

Soweto Gospel Choir -Hope Khaya Mthethwa -Art & Worship Kingdmusic -Perfect Love

Pastor Lungi Ndala -Victorious Praise Best Hip Hop Artist AKA -Mass Country

K.O -SR3 Nasty C -Ivyson Army Tour Mixtape Blxckie -The4Mula

Maglera Doe Boy -Diaspora Best House Song Kususa, Argento Dust & Zakes Bantwini -Asanda

Mthandazo Gatya ft. Nhlonipho -Sizobambana Karyendasoul ft. Ami Faku -Umthandazo Caiiro ft. Pixie L -Lwandle

Skye Wanda -Amazwi Best Kwaito/Gqom Song Big Nuz -Ngeke

Dj Tira -Sikilidi Kwesta and Kabza De Small -Mrholo Wayizolo Spikiri -Tana La

Professor -Ezangakini Best Male Artist AKA -Lemons (Lemonade)

K.O -Sete Kabza De Small -Khusela Sjava -Isoka

Mthandazo Gatya -Sizobambana New Artist Oufadafada -I can't give up

CocoSA -I never thought Group Chat -Mama Mayten -Wait on Me

Tee Tee -Andizenzi Styled Artist Mafikizolo

Musa Keys Sjava Daliwonga

Sino Msolo Best Music Video K.O -Sete

AKA -Lemons (Lemonade) Dj Tira -Sikilidi Wanitwa Mos -Sofa Silahlane

Costa Titch -Big Flexa Remix Best Viral Challenge Deep London feat Boohle -Hamba Wena

DJ Maphorisa & Visca -Ba Straata Felo Le Tee & Toss -Manca Myztro feat Focalistic, Daliwonga, Shaunmusiq and Ftears -Tobetsa