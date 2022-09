UGerald Alston ukuqinisekisile kwi-video esisabalele ezinkundleni zokuxhumana ukuthi bazofika ngezinkani. Uthe bazoqhulula amanoni abaziwa ngawo okubalwa Kiss and Say Goodbye, Shinning Star, I Kinda Miss You, Hurt, Men Don't Cry Too, We Never Danced To The Love Song namanye. Unxuse abantu bakuleli ukuba bathenge ngobuningi babo amathikithi.

"Sizoqala eBuffalo City Stadium, e-East London ngoSepthemba 30, sidlulele eRoyal Showgrounds, eMgungundlovu ngo-Okthoba 1 bese siphothula uchungechunge lwethu eBig Top Arena, eCarnival City, eGoli ngo-Okthoba 2," kusho uGerald.

Abagqugquzeli babuye baqinisekisa ukuthi iThe Manhattans, izobe ibhulelwa amazolo ngumculi wodumo kuma-Idols SA uLloyd Cele, oseke wahlabana kumaSama nakumaMetro FM Music Awards.