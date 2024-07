UMFUNDI kaGrade 12 esikoleni saseNanda, uNaledi Aphiwe Myongwana uqhathwe nezinkakha kwiBasadi in Music Awards, okungoKelly Khumalo, DJ Zinhle, Tyla, Lwah Ndlunkulu, Kamo Mphela nabanye.

Lo mculi (17), ofunda esikoleni iKhethokuhle High kodwa osedume umhlaba wonke emuva kokusetshenziswa kwephimbo lakhe engomeni kaChris Brown ethi Shooter, uqokwe eminxeni emithathu, okungowe-Afro Pop of the Year, Song of The Year nakoweCollaboration of the Year, ngengoma esihloko sithi Ngiyabonga.