Eqhuba uSaziso, uthe bonke abaqokiwe banethuba elilinganayo lokuthola indondo ekhethekile yabalandeli, ebizwa ngeMost Loyal Fan Award ezonikezwa lowo oqokiwe ozokwazi ukuzuza amavoti amaningi futhi ozokwazi ukudayisa amathikithi amaningi egameni lakhe njengentandokazi kubalandeli bomculo.

“Sithanda ukubonga kakhulu emajajini ngesikhathi sabo esiyizinsuku ezinhlanu zokwehlulela lo msebenzi, okubalwa nobusuku bonke ababuchithe ndawonye behlunga imingenelo ngendlela esezingeni eliphezulu.Siyaqonda ukuthi bekungewona umsebenzi olula lona. Kwesinye isikhathi bekuphoqa ukuthi balalele kaningana ngaphambi kokuthatha isinqumo okuyiso,” kuchaza uSaziso, obuye abe ngumsakazi weKhwezi FM.

Eqhubeka uthe owinile emkhakheni ngamunye uzohlomula ngesamba sikaR4000. Nansi eminye imikhakha okuqhudelana kuyo amaqembu esicathamiya: Best Africa Unite Song, Best Song of All Time, Best Collaboration, Best Awareness Song, Best Song of the Year, Best Live Performance, Best Isicathamiya Album neBest Upcoming.