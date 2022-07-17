UMASIPALA waseBig 5 Hlabisa ufuna ukusondeza amaciko adumile, adabuka kulo mkhandlu, ngenhloso yokuthuthukisa intsha yendawo emakhonweni ayo ahlukene.
Lokhu kuvezwe yiMeya kaMasipala, uMnuz Comfort Khumalo, ebingesinye sezikhulumi emcimbini weHlabisa Youth Summit oqale ngoLwesihlanu nodonse izinsuku ezintathu e-ANew Hotel, eHluhluwe.
"Njengoba silethe uThokozani Langa walapha KwaHlabisa, ongomunye wezikhulumi ezicebise intsha ebiyingxenye yomcimbi, kuningi abantu abasha abazohlomula ngakho kuye. Umculo uyibhizinisi yingakho-ke kubalulekile ukuthi bathole ulwazi olunzulu ngokukhuliswa kwebhizinisi. Sikholwa ukuthi imicimbi efana nalena izoyivula imiqondo yentsha ebhekene nenselelo yokungasebenzi esiphinde sayicebisa ngobumqoka bokusebenzisa amakhono," kubeka imeya.
Eqhuba uthe olunye uhlelo abaphezu kwalo wukucija intsha efisa ukuba ngosomathenda.
Lo mcimbi ubuhanjelwe yintsha yendawo engasebenzi, esemkhakheni wezamabhizinisi namalungu ezinhlangano zomphakathi ezithuthukisa intsha.
UMnuz Mondli Mathonsi, ongomunye wentsha yendawo ebiyingxenye yomcimbi, uthe kuningi abazophuma bekuhlomilile kule ngqungquthela.
"Ngikholwa ukuthi nentsha eyenza ugrade 12 kulo nyaka izohlomula njengoba kunohlelo oluhle oluzoyilekelela ngokugcwaliswa kwamafomu okufuna izikhala ezikhungweni eziphakeme. Intsha eyahlukene iyonke izohlomula kakhulu kulolu hlelo lokuthuthukiswa kwayo," kusho uMathonsi.
UMnuz Slindelo Dlamini, wehhovisi lentsha kulo kuMasipala weBig 5 Hlabisa, uthe ezinye izinhlelo abamatasa ngazo wukulekelela intsha engenazo izincwadi zokushayela abakholwa ukuthi ingasizakala ekutheni igcine iyitholile imisebenzi.
Uphinde wabalula olunye uhlelo athe baphezu kwalo lokusabalalisa ezemidlalo kule ndawo ngenhloso yokweseka labo abanamakhono kwezemidlalo.