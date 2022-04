NONKULULEKO NHLAPO

LUQALE phansi udumo lwesangoma esaziwa ngoGogo Maweni okuvele ama-video abonisa uyise wengane yakhe uSithembiso SK Khoza enza okushaqisayo elwa.

UGogo Maweni waduma ohlelweni Izangoma Zodumo olwaludlala kuMoja Love, nokuwuhlelo olubonisa impilo yezangoma zakuleli eziphila impilo ewubukhazikhazi, unengane nalo mlingisi.

Ekuqaleni kwaleli sonto, kuvele i-video yowesilisa okukholakala ukuthi nguKhoza ethuka abanye. Kule video lona wesilisa ubonakala ethuka omhlophe embuza ukuthi uyamazi yini ukuthi ungubani.

Kuzwakala owesifazane ethi; “uShaka wakwiThe Queen” akaziphethe kahle. Kuvela omunye emkhuza naye aphinde amthuke. Akugcinanga lapho ngoba kubuye kwavela enye abonakala kuyo esexabana nabanye abantu esegaraji likaphethroli.

Abantu abaningi bathathele ezinkundleni zokuxhumana besola lesi sangoma, ogama laso langempela uLee-Ann Mokopa. Babodwa abamsola ngokusebenzisa amakhubalo okuloya uKhoza.

Abanye bebecaphuna izinkulumo zakhe zakamuva azifake ezinkundleni zokuxhumana lapho aveze khona ukuthi akanazo izinkinga noyise bezingane, kodwa konke okwenzekayo ukubika esigodlweni sakhe. “Uma izingane zami zingadli, akekho ozodla,” kusho yena ngombhalo.

Ekhuluma nabeGagasi FM namhlanje, uGogo Maweni uthe ngesikhathi bethandana, wayemeseka ngokwezezimali nangokukamoya, kodwa akaze ambone enjena.

“Angikwazi ukuphawula ngalokhu akwenzayo ngoba kunezinto engingeke ngikwazi ukuzikhuluma ngaye,” kusho uGogo Maweni.

Konke lokhu sekushiye abaningi behlukene phakathi. Kanti kubonakala sengathi ayanda amakhasimende nawo afuna usizo lwakhe ngoyise bezingane abangondli.

UGogo Maweni ungene kwiTwitter eveza imiyalezo engene efonini yakhe yabantu abadinga usizo lwakhe.

Thokozani my assistant n I will be responding to all WhatsApp messages and emails as soon as we are done with consultations. Please bare with us 🙏![CDATA[]]>🏾![CDATA[]]>🕯 #GogoMaweni pic.twitter.com/4SuOOlcKy8