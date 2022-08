UMCULI omangaze abaningi ewina indondo emunxeni weSAMPRA Artist of the Year (AOTY) kumaSouth African Music Awards (Sama) eSun City, eNorth West, ngeSonto, uHaksul Musiq, uthi abangawinanga kumele bazinuke amakhwapha.

Kweminye iminxa ebivotelwa, kunqobe uMakhadzi emunxeni weTECNO Music Video of the Year (Ghanama), Musa Keys kowe-ECNO Record of the Year (Vula Mlomo) kwathi emunxeni omusha weTikTok Viral Song of the Year award kwawina ingoma ka-9umba, Mdoovar noToss ethi Umlando.

Uhlelo lwamaSama beluphethwe nguNandi Madida noLawrence Maleka.

Phakathi kwabebenandisa kubalwa kubo uDJ Tira, Zakes Bantwini, Makhadzi, Dumi Mkokstad nabanye.